Negocjacje z Rosją nie mają znaczenia? „Putin sam musi zderzyć się z buntem”

Rosja od ponad miesiąca atakuje Ukrainę. Jeśli wystąpienie Putina było „wkurw*ające”, to jak nazwać to, co się dzieje teraz? - Tamta wypowiedź to była zapowiedź wojny. To się stało. Większość ekspertów zaznacza, że to długotrwała wojna. Czeka nas problem humanitarny, jesteśmy konfrontowani z wielką tragedią - mówił Kwaśniewski.

„Negocjacje mogą być bez znaczenia”

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Radiem ZET mówił o dalszych krokach, na które może zdecydować się Rosja, a także o skuteczności trwających rozmów między Rosją i Ukrainą.

We wtorek 29 marca rozpoczęła się kolejna runda negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Prezydent Kwaśniewski pytany o ich skuteczność uznał, że rozmowy te mogą nie mieć większego znaczenia.

- Tak długo, jak Putin nie zderzy się z własnym otoczeniem, z buntem własnego narodu, tak długo bez znaczenia pozostaną rozmowy pokojowe, a wojna będzie trwała. Jeśli jednak coś wydarzy się w Rosji, co każe Putinowi zweryfikować swoje myślenie, to wówczas mamy szansę na stabilizację sytuacji – tłumaczył.

- Należy się cieszyć, że jakieś rozmowy pokojowe są, ale nie przywiązywać do tego na razie zbyt wiele nadziei – podsumował polityk.

Jak dodał, Rosja kilkukrotnie zmieniała już taktyki wojenne. - Zwrotów akcji będzie więcej. Nie powiodły się marzenia o trzydniowej, szybkiej wojnie, Rosja zatem kierować się może na wschodnią część kraju. Putin uważa jednak, że cała Ukraina jest częścią Rosji, więc będzie chciał przejąć ten kraj – mówił Aleksander Kwaśniewski .

