Autobus ześlizgnął się z drogi i spadł w przepaść. Zginęło ponad 30 osób

Autobus ześlizgnął się z górskiej drogi i spadł w głęboki na ok. 300 metrów wąwóz. Jak przekazała policja w Nepalu co najmniej 32 osoby zginęły, a 17 zostało rannych. Pasażerowie byli w większości studentami i migrantami zarobkowymi wracającymi do swoich domów na święto Dasara.