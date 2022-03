"Nie będziemy dopłacać do wojny Putina". Biden ogłasza embargo na rosyjską ropę i gaz

Stany Zjednoczone wprowadzają embargo na import rosyjskich surowców: gazu, ropy i węgla - ogłosił we wtorek prezydent USA Joe Biden. Kilka godzin wcześniej informację o planie nałożenia kluczowych sankcji pisał Bloomberg.

- Decyzję tę podjęliśmy po konsultacjach z partnerami w Europie. Jesteśmy zjednoczeni. USA produkują dużo więcej energii niż inne kraje Europy razem wzięte - mówił Biden. - To uderzenie w główną arterię rosyjskiej gospodarki. My musimy budować światową presję na Putina i jego wojenną machinę - podkreślał, przyznając, że "ochrona wolności będzie kosztować".

Biden dodał przy tym, że ze względu na zdecydowanie większą zależność od rosyjskich surowców, wielu europejskich sojuszników nie jest w stanie przyłączyć się do embarga, ale - jak mówił - razem pracują nad długoterminową strategią uniezależnienia się od importu Rosji.

Ogłaszając embargo na import rosyjskich surowców, Biden wezwał Kongres do przyjęcia pakietu pomocy dla Ukrainy. Początkowo Biden wnioskował o 6,5 mld dolarów, w toku prac kwotę podniesiono do 10 mld., teraz to już 12 mld.

Joe Biden ogłasza amerykańskie embargo na rosyjską ropę i gaz

Według danych Agencji Informacji Energetycznej (EIA), w 2021 r. Stany Zjednoczone sprowadziły z Rosji 245 mln baryłek ropy i produktów naftowych, w tym 72,6 mln baryłek surowej ropy. Jeśli chodzi o surową ropę, import z Rosji stanowił nieco ponad 3 proc. całości przywozu ropy do USA w 2021 r. i ok. 1 proc. amerykańskiej konsumpcji ropy. Amerykanie sprowadzili też z Rosji prawie 130 mln baryłek półproduktów rafineryjne. W tym przypadku import z Rosji stanowi dwie trzecie przywozu tego typu produktów. Z danych EIA wynika też, że w 2021 r. do USA trafiło także 5,2 mln paliw płynnych, 18,4 mln baryłek domieszek do paliw płynnych, 10 mln baryłek mazutu i 8,5 mln destylatów z Rosji.

