Nie żyją dwaj aktorzy z serialu Netflixa. "Jestem zdruzgotany"

Dwóch aktorów ekipy filmowej Netflixa Raymundo Garduño Cruz i Juan Francisco González Aguilar zginęło w wypadku na Półwyspie Kalifornijskim w północno-zachodnim Meksyku. Sześciu członków obsady zostało rannych. Serial "The Chosen One" został zawieszony.

Do wypadku drogowego doszło 16 czerwca w pobliżu miejsowości Mulege nad Zatoką Kalifornijską. Załoga pracowała w tym czasie w Santa Rosalia i była w drodze na lotnisko. Lokalne media poinformowały, że furgonetka zjechała z drogi na pustynnym obszarze i dachowała.

Departament Kultury Kalifornii Dolnej potwierdził w piątek, że w wypadku zginęli Raymundo Garduño Cruz i Juan Francisco González Aguilar. Sześciu innych członków załogi zostało rannych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Jestem całkowicie zdruzgotany" - napisał na Twitterze scenarzysta Faisal Lutchmedial, który współpracował ze zmarłym Juanem Francisco Gonzálezem Aguilarem.

Redrum, firma produkująca serial "The Chosen One", tymczasowo wstrzymała jego produkcję.

"The Chosen One" to brazylijski thriller dramatyczny, który oparty jest na meksykańskim serialu "Niño Santo". Jak podaje Netflix, to historia o 12-letnim chłopcu, który dowiaduje się, że jest wcieleniem Jezusa Chrystusa i ma "ratować ludzkość”.

