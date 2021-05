Caroline Crouch została zamordowana przez złodziei we wtorek, 11 maja, w swoim domu na przedmieściach Aten w Grecji. Pogrzeb 20-letniej Brytyjki odbył się na greckiej wyspie Alonissos.

Caroline Crouch zamordowana na oczach córki

Kobieta spała z mężem Charalambosem Anagnostopoulosem i 11-miesięczną córką, gdy do mieszkania włamali się złodzieje. Włamywacze pobili męża, który próbował z nimi walczyć. Obezwładnili go i przypięli kajdankami do krzesła w innym pokoju.

fot. Rex Features/East News

Potem złodzieje torturowali 20-letnią kobietę, by powiedziała, gdzie znajdą biżuterię i pieniądze. Mąż mówił później mediom, że słyszał, jak grozili jego żonie, że zabiją dziecko, jeśli nie spełni tego żądania. Gdy wyjawiła im, gdzie są kosztowności i gotówka, udusili ją na oczach córki. Zabili również psa należącego do rodziny w obawie, że jego szczekanie może zaalarmować sąsiadów. Złodzieje zrabowali biżuterię, a także około 10 tysięcy funtów i uciekli.

Grecka policja szuka zabójców 20-letniej Brytyjki

Nadal trwają poszukiwania sprawców. Grecka policja podejrzewa, że za zabójstwem stoi albańska mafia. Policja wyznaczyła 260 tysięcy funtów nagrody dla osób, które przekażą informacje, które pomogą zidentyfikować i aresztować włamywaczy.

RadioZET.pl/Onet.pl/Skynews.com