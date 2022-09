Nie żyje 3-letnia dziewczynka. Zostawiono ją na kilka godzin w nagrzanym autobusie

Trzyletnia dziewczynka zmarła w autobusie dowożącym dzieci do przedszkola w Makinoharze niedaleko Tokio w Japonii. 3-latka została pozostawiona na pięć godzin w pojeździe, który stał w palącym słońcu - podał The Mirror. Według strażaków przyczyną śmierci był udar cieplny.

Do tragedii doszło w poniedziałek. Autobus przywiózł dzieci do przedszkola w Makinoharze około godz. 8.50. Najprawdopodobniej przeoczono, że w pojeździe została 3-letnia China Kawamoto. Dopiero około godz. 13 znaleziono ją nieprzytomną w autobusie.

Dziecko było rozpalone. Jak podaje The Mirror, dziewczynka trafiła do szpitala z wysoką temperaturą ciała. Niestety 3-latki nie udało się uratować.

Nie żyje 3-latka. Zostawiono ją w nagrzanym autobusie

Według japońskich mediów w poniedziałek około godz. 13. maksymalna temperatura w Makinoharze wynosiła 30,5 st. C. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci dziecka. Niewykluczone, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku zarzutów o zaniedbanie.

Takie tragiczne zdarzenia niestety nie są rzadkością. Latem w tym roku do podobnych wypadków doszło m.in. w USA, Francji i Polsce. W czerwcu w Szczecinie kobieta zapomniała odwieźć 1,5-rocznego chłopca do żłobka i zostawiła go na kilka godzin w nagrzanym samochodzie. Dziecko niestety nie przeżyło.

