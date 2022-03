5-letnia Taia uciekła przed wojną w Ukrainie. Zginęła w tragicznym wypadku

Wojna w Ukrainie zmusiła miliony ludzi do ucieczki. 5-letnia Taia opuściła Ukrainę miesiąc temu, gdy rozpoczynała się putinowska inwazja. Dziewczynka dotarła ze swoimi najbliższymi do Włoch. Jak pisze Daily Mail, jej historia kilka dni temu zakończyła się tragicznie.

W niedzielę 20 marca Taia przebywała już w miejscowości Crotone w Kalabrii. Tego dnia wydarzył się tragiczny wypadek. 16-latek, który niósł dziewczynkę na rękach, został potrącony przez samochód prowadzony przez 18-latka. Nastolatek nie doznał poważnych obrażeń, ale siła uderzenia była tak wielka, że Taia wypadła z jego rąk i uderzyła głową o chodnik. Zmarła na miejscu - informuje Daily Mail.

Nie żyje 5-letnia Taia, która uciekła przed wojną w Ukrainie

16-latek, który niósł Taię to chłopak jej kuzynki - dziewczyna była świadkiem tragicznego wypadku. W ocenie śledczych, zdarzenie mogło nie być przypadkowe. Jak pisze Daily Mail, ojciec 18-letniego kierowcy wezwał karetkę i próbował wziąć na siebie odpowiedzialność za domniemany atak, przekonując, że był to wypadek.

Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że 18-latek, który spowodował śmiertelny w skutkach wypadek, dobrze znał 16-latka i kuzynkę dziewczynki. Niewykluczone, że pomiędzy młodymi ludźmi doszło wcześniej do kłótni, a wypadek był formą zemsty. Ma to na to wskazywać m.in. fakt, że na drodze nie było śladu hamowania.

18-latek został aresztowany przez policję w środę. Usłyszał już zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Wiadomo, że w przeszłości był dwukrotnie tymczasowo pozbawiony prawa jazdy.

