Nie żyje Dawyd Żwanija. "Wysłannik Rosatomu i człowiek Kremla"

W wojnie w Ukrainie miał zginąć Dawyd Żwanija. Informację o jego śmierci podała ukraińska agencja Unian, która powołuje się na różne źródła, jak i doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Antona Heraszczenkę. Miejsce jego śmierci to okolice wsi Nowopokrowka w obwodzie zaporoskim, które znajduje się na tzw. ziemi niczyjej i nie jest w pełni kontrolowane przez żadną ze stron.

Kim był Żwanija?

Dawyd Żwanija to ukraiński polityk gruzińskiego pochodzenia, były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy i minister ds. nadzwyczajnych w rządzie Julii Tymoszenko. Przez pewien czas zasiadał we frakcji Partii Regionów, w 2014 roku dołączył do Bloku Petra Poroszenki. Od lat uważany za "człowieka Kremla". Żwanija miał także mieszkać w Rosji od momentu, kiedy w 2014 roku doszło do aneksji Krymu.

Heraszczenko skomentował te doniesienia słowami, że "w tej historii jest więcej pytań niż odpowiedzi". "Pozostają pytania, co robił (Żwanija - red.) w tym miejscu?". Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy skomentował jego śmierć słowem "zdrajca".

Wojna w Ukrainie - relacja na żywo