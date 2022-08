Nie żyje drugi z kierowców polskiego autobusu, który rozbił się w Chorwacji

Zmarł drugi kierowca polskiego autokaru, który wypadł z autostrady i rozbił się przy drodze w Chorwacji w sobotę nad ranem - podał w poniedziałek 8 sierpnia po południu Polsat News, powołując się na chorwackie media.

- Obaj kierowcy polskiego autobusu, który w sobotę zjechał z autostrady A4, nie żyją. Przeprowadzono sekcję zwłok wszystkich polskich ofiar - powiedział Darko Galić, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Varażdinie, cytowany przez chorwacką agencję informacyjną Hina.

W wypadku potwierdzono do tej pory śmierć 12 osób, a kolejne 32 zostały ranne. Wcześniej informowaliśmy o śmierci jednego z dwóch kierowców. Wszyscy podróżni byli polskimi obywatelami, podróżującymi do Medjugorje. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie.

