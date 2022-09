Niebezpieczna sytuacja podczas transportu trumny królowej. Szybko zareagowali strażnicy

Kondukt z trumną z ciałem królowej Elżbiety II dotarł do Pałacu Westminsterskiego w Londynie. Jeszcze wcześniej, przed katedrą św. Idziego w Edynburgu, doszło do nieprzewidzianej sytuacji. Jeden ze strażników nagle osunął się na ziemię.

W drodze z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego w Londynie Elżbiecie II w ostatniej drodze towarzyszyli król Karol III i inni członkowie rodziny królewskiej. Wtorkowy lot brytyjskiego samolotu, który przewiózł trumnę z ciałem monarchini z Edynburga do stolicy, był najbardziej obserwowanym lotem w historii - poinformował portal Flightradar24. Rejs obserwowało online ponad 5 mln osób.

Chwile grozy w Edynburgu. Strażnik nagle osunął się na ziemię

Wcześniej monarchinię mogli pożegnać Szkoci. W Edynburgu doszło do nieprzewidzianej sytuacji. Hołd królowej miała oddać grupa łuczników. Gdy trumna była wynoszona z katedry św. Idziego, nagle jeden z nich osunął się na ziemię, co widać na nagraniu. Okazało się, że zemdlał.

Szybko zareagowali strażnicy. Mężczyzna podtrzymywany przez kolegów odłączył się od grupy i usiadł przy pomniku, aby odpocząć. W drugiej części wideo można go zobaczyć trzymającego czapkę w dłoniach. Jak przypominają brytyjskie media, Królewska Kompania Łuczników była oficjalnym ochroniarzem królowej, ilekroć ta przebywała w Szkocji.

Trumna z ciałem Elżbiety II pozostanie w Westminster Hall od środy do poniedziałku rano, czyli do dnia pogrzebu. O godz. 18 czasu polskiego do Westminster Hall wpuszczeni zostaną pierwsi ludzie czekający w kolejce, by przejść koło trumny i oddać hołd.

Przypomnijmy, Elżbieta II zmarła w czwartek w szkockim zamku Balmoral. Nowym królem został Karol III. To na nim skupione są teraz oczy całego świata. Media nie mogły nie wspomnieć również o wpadce Karola podczas proklamacji.

RadioZET.pl/Daily Mail/PAP