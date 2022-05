Niecodzienna pomoc dla "operacji specjalnej" Putina. Dziwny materiał w propagandowej telewizji

Zdaniem szamana z Chakasji, republiki autonomicznej w południowo-zachodniej Syberii, Rosjanie walczący w Ukrainie potrzebują pomocy. W tym celu podczas specjalnej ceremonii Walerij Nikolajewicz poprosił o wsparcie od "duchów ziemi".

Materiał, który wyemitowano w rosyjskiej telewizji w paśmie informacyjnym, opublikowała na Twitterze telewizja Biełsat. - O powodzenie specoperacji w Ukrainie wznosili modły chakascy szamani. Prosili duchy ziemi o wsparcie dla naszych żołnierzy. Ceremonii w górach Saksyr towarzyszyli nasi korespondenci - mówiła, zachowując pełną powagę, prezenterka jednego z kanałów w rosyjskiej telewizji propagandowej.

Szaman złożył głowę byka w ofierze za powodzenie "specoperacji"

Naczelny szaman Chakasji Walerij Nikolajewicz "rzucił zaklęcie, zwrócił się do sił wyższych i, zgodnie ze wszystkimi zasadami, złożył duchom w ofierze głowę byka". Nie chciał powiedzieć, co jeszcze skrywa ofiara. - To sfera sakralna - podsumował.

Nagranie skomentował były ambasador RP w Ukrainie Jan Piekło. "Putin wielokrotnie korzystał z usług szamanów — czytaj czarnej magii" — napisał na Twitterze. "Także podczas procesu leczenia się. Wystraszył się tego szamana z Jakucji, który szedł do Moskwy, by wypędzić go z Kremla tak, że zamknął go w psychuszce. Hitler też był bardzo przesądny" — podsumował.

To nie pierwszy raz, kiedy w Rosji angażowane są magiczne siły podczas wojny w Ukrainie. Na początku inwazji rosyjskie portale informowały, że klątwę na ukraińskich żołnierzy rzuciły moskiewskie czarownice. Założycielka "Imperium" Alyona Polyn przekonywała media, że ceremonię przygotowano przy wsparciu państwa i prezydenta. Zapewniła, że data, czas i miejsce spotkania zostały wybrane tak, by "dobra energia trafiła do Władimira Putina", wzmocniła potęgę Rosji i osłabiła nieprzyjaciół.

RadioZET.pl/Belsat

