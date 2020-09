Niedźwiedź wszedł do supermarketu Kings Beach Safeway w północnej Kalifornii. Świadkowie relacjonują, że zwierzę przechadzało się po obiekcie bez wyraźnego celu, po czym spokojnie je opuściło. Co ciekawe, dwa tygodnie temu do tego samego supermarketu wszedł inny niedźwiedź. Podobnie jak w tym przypadku, wszystko miało szczęśliwy finał.

Niedźwiedź spacerujący po supermarkecie to z pewnością mało przyjemny i dość niecodzienny widok. "Szczęście" do tych zwierząt ma jednak kalifornijski supermarket Kings Beach Safeway znajdujący się nad jeziorem Tahoe. W ciągu dwóch tygodni sklep został dwukrotnie odwiedzony przez niebezpieczne zwierzęta.

Nagranie przedstawiające niedźwiedzia przemieszczającego się między sklepowymi alejkami trafiło do sieci i szybko stało się hitem. Na szczęście nic poważnego się nie wydarzyło, a niedźwiedź sam opuścił supermarket.

Niedźwiedź w supermarkecie. To druga wizyta w ciągu dwóch tygodni

- Jadąc do sklepu, nie mogłam sobie nawet wyobrazić, co możemy zastać na miejscu - wspomina Rubi Nevarez, klientka sklepu. - Z tego, co mi wiadomo, to już drugi raz.

Rubi Nevarez umieściła nagranie z supermarketu w sieci. Kobieta przekonuje, że zwierzę spacerowało po sklepie bez celu. Było spokojne i zachowywało się groźnie. Klienci byli jednak wyraźnie poruszeni niecodziennym widokiem. W pewnym momencie z własnej woli zwierzę opuściło sklep. Nie obyło się jednak bez drobnej "kradzieży".

Oglądaj

Zaledwie dwa tygodnie temu Kings Beach Safeway odwiedził inny niedźwiedź. Wówczas także nie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Zwierzę spokojnie opuściło sklep zabierając ze sobą paczkę chipsów.

RadioZET.pl/ ABC7 News/ Reuters