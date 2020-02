Zwłoki Polki w śpiworze. Miały zostać zakopane na placu zabaw?

Makabryczna zbrodnia w Niemczech. W leżącym na chodniku śpiworze znaleziono zwłoki kobiety, pochodzącej z Polski - informuje m.in. "Fakt". Jak się okazało, sprawcy wcześniej wykopali głęboki dół na pobliskim placu zabaw - prawdopodobnie po to, by zakopać tam ciało.

Wstrząsające morderstwo w Berlinie. Jak podaje "Fakt" - powołując się na zagraniczne media - do zdarzenia doszło 10 lutego w poniedziałek, na terenie dzielnicy Berlin-Mitte. Według relacji niemieckich portali, tego dnia na policję wpłynęło zgłoszenie dotyczące dwóch mężczyzn, którzy mieli "dziwnie obchodzić się ze śpiworem" - czytamy na fakt.pl. Funkcjonariuszy powiadomił jeden z przechodniów, który późnym wieczorem pojawił się w tamtej okolicy i zauważył mężczyzn, którzy podejrzanie się zachowywali.

Zwłoki kobiety znaleziono w śpiworze, który leżał na chodniku

Kiedy policja przyjechała pod wskazany adres, mundurowi zauważyli leżący na chodniku śpiwór. Odkrycie jego zawartości było makabryczne. Okazało się, że w środku znajdują się zwłoki 53-letniej Polki. Jak ustalili funkcjonariusze, 53-latka została zamordowana.

Ponadto policja odkryła, że na pobliskim Placu Zabaw mężczyźni wcześniej wykopali głęboki dół i to najprawdopodobniej tam zamierzali zakopać ciało ofiary.

Jak pisze "Fakt", zamordowana kobieta była osobą bezdomną. Mieszkała w jednym z pustostanów - czytamy.

Sprawcy zatrzymani

Jakiś czas później mężczyźni zostali zatrzymani przez policję. To Polacy, w wieku 42 i 35 lat. Nie wiadomo, jaki był motyw tego zabójstwa. Obaj zostali osadzeni w areszcie.

Według ustaleń mediów policjanci nie ujawniają, co dokładnie doprowadziło do zgonu kobiety ale na jej ciele odkryto liczne rany, co świadczy o użyciu przemocy.