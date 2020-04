Zadźgała z zazdrości 3-letniego brata. Ruszył proces 15-letniej Oliwii

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do tragedii doszło jesienią 2019 roku w miejscowości w Detmold, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Matka nastolatki do dziś jest wstrząśnięta czynem córki.

6 listopada zadała 3-latkowi wiele ciosów nożem. Użyła jego krwi do wysmarowania na ścianie „Zrobiłam to, bo go nienawidzę”. Kilkanaście godzin po ucieczce złapali ją policjanci. Dziewczyna przyznała się do zamordowania brata, ale nie pamięta więcej z feralnego dnia. Na co dzień czuła się pomijana w domu i prześladowana w szkole.

Jak przytacza dziennik „Das Bild” rozprawa trwała w sądzie sześć godzin. 45-latka przez długi czas nie mogła spojrzeć oskarżonej córce w oczy. Zdaniem niemieckich prokuratorów Oliwia K. zabiła maleńkiego brata z nienawiści i zazdrości. Jeszcze przed zbrodnia dokładnie przygotowywała się do makabrycznego czynu.

Wybaczam jej. Nie zostawię jej samej. Chciałabym stanąć przy niej i ją przytulić

- powiedziała 45-latka w rozmowie z "Bildem".

Matka dziewczyny podeszła na koniec rozprawy do córki. Szepnęła do niej „będę na Ciebie czekać”. Wybaczyła jej zabójstwo brata.

Nastolatce grozi 10 lat poprawczaka.

RadioZET.pl/Bild.de