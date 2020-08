Pijany przewrócił się na niemowlę. Dziecko zmarło

Do tej tragedii doszło w Niemczech w 2019 roku. 76-letni pijany mężczyzna upadł na niemowlę. Dziecko zmarło.

Niemcy. Pijany upadł na dziecko. Niemowlę zmarło

Do śmierci 2-miesięcznego niemowlaka doszło po tym, jak mężczyzna pod wypływem alkoholu upadł na dziecko — podaje agencja dpa. Do tragedii doszło mimo próśb matki dziecka, by nie zbliżał się do niego.

2-miesięczne dziecko zmarło tego samego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Do tego wypadku doszło w marcu 2019 roku.

RadioZET.pl/PAP