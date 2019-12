Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem. Jak ustalono do tej pory, na bulwarze w Ebingen, w jednej z restauracji, doszło do awantury 36-letniego Polaka z 42-latkiem. Sytuacja wymknęła się spod kontroli – po wyjściu z lokalu starszy z mężczyzn dźgnął nożem dwa razy młodszego z nich.

Do ataku nożem doszło już na zewnątrz lokalu, na parkingu. Przybyli na miejsce ratownicy zabrali rannego do szpitala, a policjanci aresztowali 42-letniego nożownika, podejrzanego o zabójstwo. Śledztwo ws. śmierci mieszkającego w Ebingen Polaka prowadzi tamtejsza prokuratura.

Mimo wysiłków lekarzy życia 36-latka nie udało się uratować. Zmarł dzień później w szpitalu. Nie wiadomo, czy mężczyźni znali się przed feralną kłótnią. Bliscy ofiary w rozmowie z „Gazetą Pomorską” wspomnieli o zrzutce na transport zwłok 36-latka do Polski.

RadioZET.pl/Zak.de/Pomorska.pl