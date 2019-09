Dożywocie – to wyrok jaki usłyszał w niemieckim sądzie 25-letni Afgańczyk, który w styczniu tego roku zaatakował nożem ciężarną Polkę - podaje Radio ZET. Nienarodzone dziecko nie przeżyło brutalnego ataku, kobiecie cudem udało się przeżyć.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do ataku doszło w styczniu w niemieckim Bad Kreuznach. Napastnik wtargnął do szpitala na zachodzie Niemiec i rzucił się na pochodzącą z Polski byłą partnerkę. Sędziowie sądu krajowego w Bad Kreuznach przychylili się do żądań oskarżyciela.

Desperat był ojcem zabitego dziecka. Sędziowie orzekli najwyższy wymiar akry – dożywocie Wojciech Hernes, Radio ZET, z Berlina

Skazany Afgańczyk milczał przez cały czas trwania procesu.

RadioZET.pl/WH