Do ataku nożownika w niemieckim Oberhausen doszło w czwartek późnym wieczorem w jednym z bloków mieszkalnych. Mężczyzna ranił cztery osoby, z których co najmniej jedna jest w stanie krytycznym.

Napastnika aresztowano, ale ze względu na obrażenia został on przewieziony do szpitala. Wiadomo, że co najmniej jedna z ofiar ataku jest w stanie krytycznym.

fot. EPA/FRIEDEMANN VOGEL

- Nic nie wskazuje na to, by atak nożownika w Oberhausen miał podłoże terrorystyczne - poinformowała w nocy z czwartku na piątek miejscowa policja. Przypuszcza się, że chodziło o motywy osobiste, bo napastnik znał osoby, które zaatakował nożem.

Radiozet.pl/PAP