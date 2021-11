Do zbiorowego gwałtu na 15-latce w centrum Hamburga na północy Niemiec doszło we wrześniu 2020 roku. Nowe szczegóły dotyczące przestępstwa i ponad rocznego śledztwa ujawnili dziennikarze niemieckiej gazety "Bild".

Niemcy. 11 mężczyzn gwałciło 15-latkę w parku. Wśród nich był Polak

Pijana 15-latka była wielokrotnie gwałcona przez mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat. Wśród zatrzymanych jest Polak, 19-letni Arsen K. Jak informuje "Bild", zdecydowana większość podejrzanych o gwałt to migranci mieszkający na co dzień w Niemczech.

Nastolatka została zaatakowana w parku, gdy wracała do domu z imprezy urodzinowej przyjaciółki. Jeden z napastników zaciągnął dziewczynę w krzaki i zgwałcił. Wkrótce potem zadzwonił po swoich kolegów, którzy - jak relacjonuje "Bild" - przez 2,5 godziny wykorzystywali seksualnie 15-latkę.

Wykonane badania DNA potwierdziły, że na ciele nastolatki było dziewięć rodzajów nasienia. Analiza nagrań monitoringu pozwoliła na wytypowanie podejrzanych o brutalne przestępstwo. - Sprawdzamy teraz, czy zostaną postawione zarzuty, a jeśli tak, to jakie - powiedziała Liddy Oechtering, rzeczniczka prokuratury.

RadioZET.pl/Bild