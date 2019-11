Policja szuka mordercy 11-letniej Claudii. 900 mężczyzn przejdzie test DNA

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

11-letnia Claudia Ruf z Grevenbroich, koło Duesseldorfu, została zgwałcona i uduszona w maju 1996 r. Jej oblane benzyną i częściowo zwęglone zwłoki znaleziono 70 km od miejsca zamieszkania w Euskirchen niedaleko Bonn. Policji dotychczas nie udało się znaleźć mordercy.

W 2010 roku śledczy przeprowadzili test DNA wśród 350 mężczyzn z rodzinnej miejscowości Claudii. Nie przyniosło to jednak żadnego rezultatu. Od tamtego czasu techniki badań kryminalistycznych zostały jednak udoskonalone i w zawężeniu kręgu podejrzanych pomocne są również próbki krewnych sprawcy.

Tym razem policja wysłała wezwanie do oddania próbek około 900 mężczyzn z Gravenbroich, którzy w chwili zabójstwa Claudii mieli co najmniej od 14 do 70 lat. W sobotę - w pierwszym terminie - w lokalnej szkole podstawowej, gdzie prowadzono testy, stawiło się około 480 osób.

Ojciec Claudii, Friedhelm Ruf, nagrał wideo, w którym apelował o oddawanie próbek DNA.

- Po ponad 23 latach istnieje duża szansa na ustalenie co spotkało moją córkę. Winny zbyt długo ukrywał się przed nami wszystkimi - przekonywał.

