Atak z użyciem trucizny na uczelni. Mieli nudności i przebarwienia na palcach

Do ataku z użyciem trucizny doszło na Uniwersytecie Technicznym (TU) w Darmstadt w Niemczech. We wtorek prokurator generalny Robert Hartmann poinformował o powołaniu 40-osobowej komisji ds. zabójstw. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w poniedziałek zatruciu uległo siedmiu pracowników uczelni. Wszystkie piły lub jadły w budynku L201. Osoby te skarżyły się na nudności, a niektóre z nich zauważyły niebieskie przebarwienia na palcach dłoni i stóp.

Niemcy. Pracownicy politechniki zatruli się po wypiciu mleka i wody

Policja podejrzewa, że kilka butelek mleka i wody na terenie kampusu zostało przez weekend skażonych "szkodliwą substancją". Wszystkie zanieczyszczone pojemniki były przechowywane w pomieszczeniu, które było dostępne dla wszystkich osób na terenie kampusu.

- Jesteśmy wstrząśnięci oczywistym przestępstwem, które miało miejsce na naszym uniwersytecie - podkreśliła przewodnicząca politechniki Tanja Bruehl. Dodała, że pracownicy uczelni padli prawdopodobnie ofiarą ataku trucizną.

Służby radzą każdemu, kto pił z butelek, które znajdowały się na terenie kampusu i ma nudności lub zauważył zmianę koloru palców u rąk i stóp, aby natychmiast skontaktował się z lekarzem. Funkcjonariusze dodają, że skażenie wody czy mleka można łatwo zidentyfikować ze względu na ostry zapach, który wydziela trucizna.

We wtorek od rana na terenie kampusu trwały poszukiwania kolejnych skażonych produktów spożywczych. Nie znaleziono żadnych innych "istotnych przedmiotów" - podała policja na Twitterze. Nie zgłosiły się też żadne inne osoby z objawami zatrucia. Służby zalecają spożywanie żywności, którą „ma się przy sobie i która przez cały czas była pod nadzorem”.

Sześć osób po zatruciu trafiło do szpitali, w tym dwie w poważnym stanie przetransportowano do kliniki we Frankfurcie. Uczelnia poinformowała, że wszyscy prawdopodobnie we wtorek zostaną wypisani. Manfred Efinger, kanclerz politechniki, przekazał, że lepiej czuje się także 30-latek, który jeszcze w poniedziałek pozostawał w stanie krytycznym.

RadioZET.pl/thelocal.de/hessenschau.de/PAP-Berenika Lemańczyk