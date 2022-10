Do zdarzenia doszło w jednym z domów w Herbolzheim, niewielkim mieście w południowo-zachodnich Niemczech. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo przeciw 25-letniemu Polakowi ws. usiłowania zabójstwa. Według wstępnych ustaleń mężczyzna chciał zatuszować kradzież.

We wtorek wieczorem policja otrzymała “niejasne zgłoszenie” z domu 89-latki. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Kilkukrotnie pukali i dzwonili do drzwi, zanim otworzył im 25-letni opiekun seniorów. Z relacji policji wynika, że był coraz bardziej agresywny i niechętny do współpracy. Policjanci powalili go na ziemię i zakuli w kajdanki.

Niemcy. 25-letni Polak podejrzany o usiłowanie zabójstwa 89-latki

W sypialni znaleźli przykutego do łóżka 91-latka. Mężczyźnie nic się nie stało. Później zeszli do piwnicy. W jednym z pomieszczeń zamknięta była żona mężczyzny, 89-letnia kobieta. Była ciężko ranna i nie było z nią też kontaktu.

Na miejscu policjanci znaleźli też torbę 25-latka, w której oprócz jego rzeczy były kosztowności skradzione z domu. Nie ustalono jeszcze, jak długo mężczyzna tam pracował.

25-letniemu Polakowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd w Emmedingen nakazał, aby umieścić podejrzanego tymczasowo w klinice psychiatrycznej.

Niestety 89-letnia kobieta zmarła pod koniec ubiegłego tygodnia. Nie żyje również jej 91-letni mąż.

