Nawałnice w Niemczech zbierają śmiertelne żniwo. Władze kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, w południowo-zachodnich Niemczech, poinformowały w piątek, że 50 osób zginęło na terenie tego landu w wyniku pogodowych anomalii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych nawałnic i powodzi wzrosła tym samym do co najmniej 81.

Nawałnice w Niemczech. "Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 50" z 28 w regionie dotkniętym powodzią - powiedział rzecznik resortu spraw wewnętrznych Nadrenii-Palatynatu, Timo Haungs, cytowany przez AFP. Łączna liczba ofiar śmiertelnych nawałnic i powodzi wzrosła tym samym do co najmniej 81.

W zachodniej części RFN kilkadziesiąt osób wciąż uważa się za zaginione, co budzi obawy, że ostateczna liczba ofiar śmiertelnych nawałnic będzie jeszcze wyższa.

Nawałnice w Niemczech. Już ponad 80 ofiar śmiertelnych

"Obawiam się, że dopiero w najbliższych dniach zobaczymy pełne rozmiary katastrofy" - ostrzegła kanclerz Niemiec Angela Merkel w czwartek wieczorem w Waszyngtonie, gdzie przebywała z wizytą.

Po ulewnych deszczach potoki w krajach związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia zamieniły się w rwące rzeki i wyrządziły szkody w wielu miejscowościach. Przerwy w dostawie prądu sparaliżowały całe regiony. Podniósł się poziom wód w Renie, Ruhrze, Mozeli i mniejszych rzekach.

Kanclerz Merkel, która przebywa obecnie z wizytą w USA, w oświadczeniu nadanym z ambasady RFN w Waszyngtonie podziękowała osobom niosącym pomoc i złożyła kondolencje poszkodowanym.

"Spokojne miejsca przeżywają w tych godzinach katastrofę, można powiedzieć tragedię" - powiedziała Merkel. "Opłakuję tych, którzy stracili życie w tej katastrofie. Nie znamy jeszcze liczb, ale będzie ich dużo".

