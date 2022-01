Koszmarny wypadek na autostradzie. Tir kompletnie zmiażdżony, nie żyje 28-latek

Śmiertelny wypadek z udziałem tira polskiej firmy transportowej na autostradzie A8. Pojazd uderzył we wjazd do tunelu i został całkowicie zmiażdżony. Na miejscu zginął 28-letni kierowca.

Do tragedii doszło w środę ok. 14.30 nieopodal niemieckiej miejscowości Gruibingen niedaleko Stuttgartu. Jak podaje polsatnews.pl, ciężarówka wioząca metalowe odlewy zbliżała się do tunelu, kiedy nagle kierowca zjechał ze swojego pasa, skręcając do prawej krawędzi drogi.

Niemcy. Ciężarówka uderzyła we wjazd do tunelu. Nie żyje 28-latek

Tir uderzył w portal wjazdowy tunelu. Jak podaje gazeta "Stuttgarter Nachrichten", powołując się na rzecznika policji, uderzenie było tak silne, że 28-letni kierowca ciężarówki został uwięziony w kabinie i zginął na miejscu.

Przy okazji zniszczone zostało pomieszczenie techniczne. W wyniku uderzenia przestała działać instalacja elektryczna. Według urzędników powstałe szkody oszacowano na setki tysięcy euro. Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności wypadku.

