Przez pomyłkę zaszczepił 9-latkę przeciw koronawirusowi. Potem się rozpłakał

Jako pierwsza o szczepieniu poinformowała augsburska rozgłośnia radiowa Hitradio RT1. Według policji nadal nie jest jasne, jak doszło do szczepienia dziecka w Bobingen (powiat Augsburg) - informuje agencja dpa. Pracownicy punktu szczepień mają być teraz przesłuchani w tej sprawie. Dziewczynka była w ośrodku, bo towarzyszyła swojemu ojcu, który miał być zaszczepiony.

Starostwo powiatowe w Augsburgu nie skomentowało sprawy. W imieniu usługodawcy wyjaśnienia złożył prawnik, który twierdzi, że lekarz błędnie założył, że dziecko jest pacjentem wysokiego ryzyka i faktycznie musi zostać zaszczepione. W tym przypadku doszło do indywidualnego zaniedbania ze strony szczepiącego. Gazeta "Augsburger Allgemeine" poinformowała, że we wtorek rodzic złożył skargę przeciwko lekarzowi. Punkt szczepień natychmiast rozstał się z pracownikiem.

Niemcy. Zaszczepił 9-latkę przeciw COVID-19. Lekarz został zwolniony

Jak opisał radiostacji ojciec dziewczynki, szczepienie nastąpiło po tym, jak lekarz przekomarzał się z dzieckiem w pokoju zabiegowym. W pewnym momencie zapytał 9-latkę, czy boi się zastrzyków. Zdezynfekował dziecku ramię i przyłożył strzykawkę ze szczepionką przeciw COVID-19 firmy Pfizer.

Ojciec dziecka początkowo myślał, że to żart. Okazało się jednak, że lekarz rzeczywiście podał szczepionkę dziecku. Jak informują media, mężczyzna przeprosił za pomyłkę i się rozpłakał. Po zdarzeniu dziewczynka została zabrana do szpitala na obserwację. Według ojca szczepienie do tej pory nie miało dla córki żadnych konsekwencji zdrowotnych.

W Niemczech szczepienia szczepionką firmy Biontech są od poniedziałku dozwolone dla dzieci powyżej dwunastego roku życia; młodsze dzieci nie mogą otrzymać tej szczepionki.

RadioZET.pl/Augsburger-allgemeine.de/polskiobserwator.de/PAP