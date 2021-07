Od 1 sierpnia wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec są zobowiązane do posiadania dowodu szczepienia, nabytej odporności lub testu na obecność koronawirusa z negatywnym wynikiem - poinformowała w piątek zastępczyni rzeczniczka rządu w Berlinie Ulrike Demmer. Dodała, że rozporządzenie zostało przyjęte, by ograniczyć falę zakażeń.