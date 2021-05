Niemcy. Ognisko koronawirusa u „króla szparagów”. Setki Polaków w kwarantannie

130 osób pracujących na plantacji szparagów w Kirchdorf w Dolnej Saksonii, w północno-zachodnich Niemczech, jest zakażonych koronawirusem. Pięciu pracowników najciężej przechodzących chorobę trafiło do szpitala.

Pracownicy zarzucają firmie łamanie sanitarnych zasad i spóźnione testowanie.

– Gdy przychodzimy 50-osobową grupą do pracy, dzielą nas po dwanaście osób na jedną maszynę. Ale nie zwracają uwagi na to, kto mieszka razem – mówi Marzena Wrońska, cytowana przez Deutsche Welle.

Ognisko koronawirusa na plantacji szparagów w Niemczech. Polacy w kwarantannie

Na farmie pracuje ponad tysiąc osób. Głównie są to Rumuni i Polacy, których jest ponad 400. Objęci są tzw. roboczą kwarantanną od początku maja. Oznacza to, że nie opuszczają w czasie wolnym kwater, ale chodzą do pracy. Na pole i do sortowni dowożą ich ochroniarze zatrudnieni przez firmę. Niektórzy pracownicy nie zgadzają się na takie traktowanie i strajkują, inni wyjechali potajemnie do kraju.

Właściciel plantacji Henrich Thiermann, w niemieckich mediach nazywany „królem szparagów”, przekonuje, że sytuacja jest pod kontrolą, a reżim sanitarny jest przestrzegany.

Chociaż robocze kwarantanny są legalne, krytykują je m.in. niemieckie związki zawodowe.

