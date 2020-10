Polski pielęgniarz mordował podopiecznych. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Sąd Krajowy w Monachium skazał we wtorek pracującego w Niemczech jako pielęgniarz osób starszych 38-letniego Polaka Grzegorza W. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za dokonane w różnych miejscach zabójstwa trzech swych podopiecznych, którym wstrzyknął śmiertelne dawki insuliny.

Niemcy. Polski pielęgniarz mordował podopiecznych. Jak informuje berliński korespondent Radia ZET Wojciech Hernes, początkowo Polak oskarżony był o sześć zabójstw, jednak w trzech przypadkach dowody nie wystarczyły.

Ostatecznie Grzegorz Stanisław W. skazany został za trzykrotne morderstwo, jedno usiłowanie morderstwa, kradzieże i oszustwa.

Niemcy. Polak skazany na dożywocie za trzy zabójstwa

Sędziowie w uzasadnieniu wyroku podkreślili wyjątkową brutalność i niskie pobudki sprawcy. Z uwagi na wyjątkowy ciężar popełnionych czynów skazany nie może praktycznie liczyć na przedterminowe zwolnienie po odsiedzeniu 15 lat kary. Gdyby nawet do tego doszło, zostałby umieszczony na resztę życia w areszcie prewencyjnym.

Grzegorz W. dysponował insuliną, gdyż w przeciwieństwie do swych ofiar jest cukrzykiem. W trakcie procesu odmówił składania zeznań, ale w ostatnim słowie przeprosił rodziny ofiar i wyraził skruchę. - To, co uczyniłem, było bardzo brutalne i pozostaje brutalne - powiedział.

RadioZET.pl/PAP