Niemcy. Premier landu Nadrenia Północna-Westfalia Armin Laschet określił w piątek dramatyczne skutki nawałnic jako "klęskę powodziową o historycznych rozmiarach".

Co najmniej 43 osoby straciły życie w NRW, powiedział po specjalnym posiedzeniu rządu krajowego w Duesseldorfie. Należy się obawiać, że liczba ofiar będzie nadal rosła. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w Erftstadt. "Powodzie dosłownie wyrwały wielu ludziom podłogi spod nóg", powiedział premier. Laschet podziękował wszystkim ratownikom za ich wysiłek.

Niemcy. Ponad 100 ofiar powodzi. Woda porwała jednego ze strażaków. Wideo

Na jednym z nagrań, jakie zostało opublikowane w mediach społecznościowych, widać, jak woda porwała strażaka. Udało się go przechwycić dzięki wysiłkowi samych mieszkańców.

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer powiedział tygodnikowi "Spiegel", że wielu ludzi straciło dosłownie wszystko w ciągu jednej nocy - "z wyjątkiem tego, co mieli na sobie". W związku z tym po pomocy technicznej musi nastąpić pomoc finansowa.

W nadchodzącym tygodniu rząd federalny zadecyduje o pomocy dla obywateli i gmin na zalanych terenach. Ważne jest szybkie rozwiązanie - powiedział rzecznik Ministerstwa Finansów.

Liczba ofiar śmiertelnych burzy w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) wzrosła w czwartek w południe do co najmniej 103, jak podała policja. W NRW zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 60.

RadioZET.pl/ PAP