Do strzelaniny doszło we wtorek około godziny 13:00 w Schwalmstadt, niemieckim mieście położonym na północny wschód od Frankfurtu. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że napastnik, używając broni palnej, zastrzelił kobietę, a następnie popełnił samobójstwo. Po wejściu do sklepu policjanci znaleźli dwie martwe osoby.

Niemcy. Strzelanina w supermarkecie Aldi

Policja wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu. Na razie nie jest znana tożsamość ofiar, ani okoliczności zdarzenia. Miejsce zbrodni jest otoczone kordonem. Przy supermarkecie utworzono centrum wsparcia dla świadków i osób poszkodowanych.

RadioZET.pl/Reuters/PAP