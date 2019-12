Policja odnalazła przypadkiem zaginionego przed ponad dwoma laty nastolatka. Chłopiec przebywał w mieszkaniu mężczyzny podejrzewanego o pedofilię. Na sobie miał te same ubrania, w których widziany był jeszcze przed zaginięciem.

W Niemczech odnaleziono 15-letniego Marvina K., który zaginął w połowie 2017 roku. Chłopiec był poszukiwany przez ponad dwa lata.

Policjanci, jak sami podkreślają, odnaleźli go przypadkiem. Służby od pewnego czasu obserwowały 44-letniego bezrobotnego Larsa H. z leżącego 100 kilometrów na północ od Kolonii Recklinghausen. Mężczyzna był podejrzewany o posiadanie i dystrybucję dziecięcej pornografii. Policjanci z psem tropiącym pojawili się u niego w niedzielę.

Zaginiony chłopiec odnaleziony w szafie podejrzewanego o pedofilię

Pracowali w maskach, bo mężczyzna miał w mieszkaniu worki pełne zużytych pieluch. Podczas przeszukania w szafie mężczyzny znaleziono chłopca, którym okazał się zaginiony 15-latek. Według służb dziecko nie zachowywało się jak ofiara porwania.

Gdy go znaleziono, miał na sobie to samo ubranie, w którym był widziany tuż przed zaginięciem. Jego matka powiedziała później dziennikarzom, że zgodnie z relacją jej syna chłopiec był zamknięty w szafie przez cały czas. Jak dodała, gdy po raz pierwszy po ponad dwóch latach zobaczyła swojego syna, miała problem z rozpoznaniem go. Chłopca opisała jako „złamanego starszego człowieka”.

Ten mężczyzna musiał go zmanipulować. Mogłabym zwariować, myśląc o tym, jakie rzeczy mu robiono

- powiedziała matka chłopca.

Marvin trafił na obserwację psychiatryczną, Lars H. – do aresztu. Sąsiedzi 44-latka utrzymują, że nigdy nie widzieli chłopca. Policyjni technicy zabezpieczyli już sprzęt elektroniczny należący do mężczyzny.

Początkowo zatrzymany został również jego 77-letni ojciec, który mieszkał pod tym samym dachem. Wkrótce został jednak zwolniony.

