Niemiecki minister potwierdza rtęć w próbkach z Odry. "Lokalna anomalia"

Axel Vogel dzień wcześniej na konferencji prasowej w Szczecinie, zapytany przez jednego z dziennikarzy o wypowiedź lubuskiej marszałek o rtęci w Odrze, odpowiedział, że nie przekazywał takich informacji. Później na Twitterze oświadczył, że doszło do pomyłki tłumacza - słowo "rtęć" przetłumaczył jako "ręka", przez co odpowiedź ministra środowiska Brandenburgii była niepełna.

- 28 lipca powinniśmy zostać poinformowani o śniętych rybach w Odrze na wysokości Wrocławia, ale tak się nie stało - mówił Vogel w poniedziałek. - Pierwsza próbka wody pokazała poziom rtęci poza skalą, dlatego musieliśmy przeprowadzić kolejne badania. Poinformowałem o tym Elżbietę Polak (lubuską marszalek - red.), zwracając uwagę, że może to być wyjątek, lokalna anomalia, z której nie możemy wyciągnąć wniosków dla całej Odry - wyjaśnił.

Rtęć w Odrze? Nowa wypowiedź niemieckiego ministra

- Rtęć jest w Odrze, ale jest w granicach tolerancji. W niektórych miejscach jest przekroczona, ale na pewno nie była przyczyną śnięcia ryb w tak krótkim czasie. Wciąż nie wiemy co jest przyczyną śmierci ryb - dodał. Z kolei na antenie niemieckiego radia RBB Alex Vogel powiedział, że na wyniki kompleksowych badań z Odry trzeba czekać kolejne kilka dni.

W jego ocenie katastrofa ekologiczna może mieć kilka powodów. Do nich można zaliczyć suszę i niski stan wody. - Dlatego uważamy, że nie jest to katastrofa, którą można naprawić w ciągu pół roku poprzez ponowne zasiedlenie rybami - wyjaśnił.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach wraz z żołnierzami od kilku dni regularnie sprawdzają stan Odry na wysokości miejscowości Górzyca (powiat słubicki). W niedzielę zebrano niemal 10 ton śniętej ryby z lubuskiego odcinka Odry - powiedział Maciej Iwko, zastępca lubuskiego komendanta Komendy Wojewódzkiej PSP.

12 sierpnia został wprowadzony zakaz wstępu do Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Trwa oczyszczanie rzeki z truchła ryb, co jest konieczne, by nie pogłębiły się skutki tej katastrofy ekologicznej.

RadioZET.pl/DW.com/PAP