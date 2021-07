Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek (27 lipca) po godzinie 20:00. Policja została wezwana do domu w Brompton Park w północnej części Belfastu w Irlandii Północnej.

Jak podaje BBC, funkcjonariusze odnaleźli na miejscu zakrwawione dzieci z wieloma ranami kłutymi. Służby medyczne stwierdziły zgon dwumiesięcznego niemowlęcia. Drugie dziecko zostało przetransportowane do miejscowego szpitala. Dwulatek walczy o życie na oddziale intensywnej terapii.

Niemowlę nie żyje, a dwulatek walczy o życie. Aresztowano 29-letnią matkę

W sprawie zatrzymano 29-latkę. Brytyjska telewizja informacyjna Sky News poinformowała, że to matka dwójki dzieci. Kobieta została aresztowana pod zarzutem morderstwa i usiłowania zabójstwa. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym.

- Chociaż nasze śledztwo jest na wczesnym etapie, mogę potwierdzić, że nie planujemy dalszych zatrzymań w związku z tą tragiczną śmiercią - przekazał Chris Millar z głównego zespołu śledczego policji Irlandii Północnej.

Wiceprzewodnicząca partii SDLP Nichola Mallon powiedziała w rozmowie z BBC, że ''mieszkańcy są w szoku'' po wtorkowych wydarzeniach z Brompton Park. - Policja musi w pełni wyjaśnić ten straszny incydent. Nasze myśli są z rodziną dziecka. Chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy pomogli policji na miejscu tragedii - dodała.

