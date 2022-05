Rosja porywa mieszkańców okupowanych ziem obwodu charkowskiego na północnym-wschodzie Ukrainy. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował o niepokojącym znikaniu ludzi w piątek 27 maja.

W doniesieniach podkreślono, że w osadzie Szewczenkowe rosyjscy żołnierze pytają miejscową ludność o możliwość zakupienia ukraińskich pocisków. W ocenie wywiadu część wojskowych przeciwnika, niechętnych do dalszego uczestnictwa w wojnie, próbuje postrzelić się, symulując obrażenia doznane na polu walki. Żołnierze mają nadzieję, że przez samookaleczenie zostaną odesłani na leczenie do Rosji.

W Ukrainie znika coraz więcej ludzi. "Mężczyźni 18-60 lat i młode kobiety"

"Coraz częstsze przypadki znikania ludzi bez wieści w miejscowościach Kupiańsk, Izium, Wełyki Burłuk i Szewczenkowe, co wiąże się z działalnością rosyjskich służb specjalnych. Wśród zaginionych przeważają mężczyźni w wieku 18-60 lat i młode kobiety. [...] Samochody, którymi lokalni mieszkańcy próbują wyjechać na tereny kontrolowane przez stronę ukraińską, są dokładnie sprawdzane i zawracane" - przekazano w komunikacie wywiadu na jego profilu na Facebooku.

Wywiad poinformował także o możliwym pogorszeniu się sytuacji humanitarnej w Mariupolu - mieście nad Morzem Azowskim, niemal całkowicie zniszczonym przez rosyjskie wojska. "Mniej więcej w połowie czerwca okupanci przestaną dostarczać do Mariupola fundusze i pomoc humanitarną. Można spodziewać się, że doprowadzi to do jeszcze większej katastrofy" - napisano w raporcie HUR.

RadioZET.pl/Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy - Facebook

