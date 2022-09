Niepokojące ruchy władz Białorusi. "Będzie odpowiedź, jakiej się nie spodziewacie"

Ministerstwo obrony Białorusi poinformowało w środę o rozpoczęciu niezapowiedzianego sprawdzianu "gotowości bojowej i mobilizacyjnej" jednostki nr 06752 w Moguiszczach w obwodzie mińskim. Znajduje się tam wojskowa baza lotnicza.

Sprawdzian obejmie działanie lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Wojsko przetestuje też zdolności poboru żołnierzy. Na ćwiczenia zostaną wezwani rezerwiści. Sprawdzian ma potrwać miesiąc.

Daniłow ostrzega Białoruś. "Otrzymają odpowiedź, jakiej się nie spodziewają"

Jak podaje Biełsat, antyreżimowa Społeczność Kolejarzy Białorusi poinformowała 26 września, że białoruska kolej przygotowuje się do przerzutu wojsk z Rosji. Personel został wzmocniony o dodatkowe brygady kolejarzy, szykowane są również platformy rozładunkowe, drogi dojazdowe i lokomotywy manewrowe.

Co istotne, zgodnie z rozporządzeniem zastępcy naczelnika Kolei Białoruskich pułkownika KGB Ihara Kazłouskiego, pracownikom nakazano podpisać do 30 września zobowiązanie o nieujawnianiu tajemnicy służbowej.

W poniedziałek przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka spotkał się w Soczi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Białoruska Bełta podała, że przywódcy rozmawiali o współpracy obu państw. - Mamy konkretne plany w wielu obszarach, kilka dużych projektów, których przygotowanie jest już w zasadzie zakończone - stwierdził Putin. Wszystkie te ruchy nie uszły uwadze władz Ukrainy, które obawiają się kolejnej próby ataku z terytorium Białorusi.

Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa “Putin codziennie naciska na Łukaszenkę, by rozpoczął on zbrojną agresję od strony Białorusi”. - Wszystko wiemy. Nawet niedawne spotkanie w Soczi było na ten temat. Nie sądzę, by Łukaszenka podjął taką decyzję. Ale jeśli ze strony Białorusi uderzą wojska, jak to było 24 lutego, otrzymają taką odpowiedź, jakiej się nie spodziewają - zapewnił Ołeksij Daniłow w wywiadzie udzielonym rosyjskojęzycznemu portalowi Nastojaszczeje Wriemia, który jest alternatywą dla rządowych mediów z Rosji.

RadioZET.pl/Biełsat/Bełta