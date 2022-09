Niepokojące ustalenia wywiadu. "Ryzyko użycia przez Putina broni atomowej bardzo duże"

Niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu. Jego przedstawiciel Wadym Skibicki ocenił, że Rosja rzeczywiście mogłaby użyć broni jądrowej przeciw Ukrainie.

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Guardian" powiedział, co mogłoby być celem takiego ataku. - Gdyby do tego doszło, mogłyby zostać zaatakowane duże skupiska wojsk w pobliżu linii frontu, a także ważne punkty dowodzenia i obiekty infrastruktury krytyczne - wyliczał.

- W celu powstrzymania takiego ataku potrzebujemy nie tylko systemów przeciwlotniczych, ale również przeciwrakietowych - dodał Skibicki. Jego wypowiedź przytoczono w czwartek na stronie ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Użycie broni konwencjonalnej w obronie Ukrainy byłoby najbardziej racjonalną i wyważoną odpowiedzią na ewentualny atak jądrowy Rosji na Ukrainie - powiedział w czwartek w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Jak dodał, jest to stanowisko podobne do tego wyrażonego przez władze Stanów Zjednoczonych.

Szef polskiego MSZ, który w czwartek kończy wizytę w USA, dwukrotnie opowiedział się w Waszyngtonie za "konwencjonalną, ale dewastującą" odpowiedzią NATO na ewentualny rosyjski atak jądrowy - w wywiadzie dla NBC News i podczas dyskusji w think tanku. Pytany o to, czy jest to stanowisko odzwierciedlające konsensus w NATO, Rau odpowiedział, że nie, ale zasugerował, że nie jest to opinia odosobniona.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby ostrzegł 21 września, że jeśli Rosja użyje przeciwko Ukrainie broni atomowej, spotkają ją surowe konsekwencje. Odniósł się w ten sposób do słów rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który zadeklarował wykorzystanie "wszystkich niezbędnych środków do obrony" Rosji w przypadku zagrożenia dla kraju, i zapewnił, że "nie blefuje".

Doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oznajmił w niedzielę, że administracja prezydenta Joe Bidena traktuje groźby Putina "śmiertelnie poważnie".

RadioZET.pl/PAP