W kolejnych krajach pojawia się coraz więcej przypadków koronawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegł we wtorek, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a wraz ze wzrostem liczby infekcji "rządy muszą sięgnąć po sprawdzone środki".

Koronawirus w Polsce coraz bardziej się rozprzestrzenia. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba przypadków wzrosła o prawie 100 proc. Niepokojący trend widoczny jest także w innych krajach, m.in. we Francji, Niemczech i Włoszech.

Za wzrost zakażeń odpowiadają subwarianty Omikronu - BA.4 i BA.5. WHO mówi już o siódmej fali pandemii w Europie. - Nowe fale COVID-19 pokazują, że pandemia się jeszcze nie skończyła - ostrzegł we wtorek na konferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez AFP. Oznajmił, że martwi go wciąż rosnąca liczba nowych infekcji, które "wywierają presję na obciążone systemy opieki zdrowotnej oraz jej pracowników".

WHO: Pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła

Szef WHO dodał, że wirus atakuje, więc musimy go odeprzeć. - Wirus rozprzestrzenia się swobodnie, a kraje nie radzą sobie skutecznie z wywoływaną przez niego chorobą, zarówno jeśli chodzi o hospitalizację w ciężkich przypadkach, jak i tzw. długi covid. - W miarę zwiększającej się transmisji wirusa oraz przyrostu hospitalizacji rządy muszą wdrożyć sprawdzone i przetestowane już środki, takie jak maski ochronne, lepsza wentylacja czy usprawnione testowanie i leczenie - zaznaczył.

Komitet kryzysowy WHO ds. COVID-19 odbył w piątek wideokonferencję, na której ustalił, że pandemia pozostaje stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym - jest to najwyższy poziom alarmu WHO.

Dyrektor ds. sytuacji kryzysowych organizacji, Michael Ryan, powiedział na spotkaniu, że liczba nowych infekcji wzrosła w skali globalnej o 30 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni, głownie za sprawą nowych wariantów Omikronu. Przyczyniło się do tego także zniesienie restrykcji w wielu krajach.

W Polsce resort zdrowia na razie nie planuje powrotu obostrzeń. - Wstępnie, roboczo przyjęliśmy, że bliżej poziomu 5 tys. hospitalizacji w skali kraju, a obecnie mamy ok. 450, nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne - wyjaśnił na konferencji w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

RadioZET.pl/AFP