Nieznany wirus atakuje i zabija psy. Nie żyje już kilkadziesiąt zwierząt

Panika zapanowała wśród mieszkańców amerykańskiego stanu Michigan. Chodzi o nieznanego wirusa, który atakuje i zabija psy. Jak dotąd odnotowano już kilkadziesiąt zgonów - głównie wśród szczeniaków i starszych psów.

Śmierć zwierzaków następuje zwykle w ciągu kilku dni od wystąpienia pierwszych objawów choroby. - W stanie panuje teraz panika - mówi Rudi Hicks, dyrektor ds. kontroli zwierząt w hrabstwie Clare. - Nie ma na to lekarstwa ani szczepionki, ponieważ jeszcze nie udało się zidentyfikować tej choroby - dodaje.

Nieznany wirus atakuje i zabija psy w Michigan

U zakażonych psów obserwuje się występowanie krwawej biegunki, letarg i wymioty. Choroba ma podobny przebieg do parwowirozy, zwanej również psim tyfusem. Psy z Michigan miały jednak negatywny wynik testu na tę chorobę - informują amerykańskie media.

- To wirus podobny do parwowirozy. Prawdopodobnie jest to jej inny szczep - mówi Melissa Fitzgerald, dyrektor jednego ze schronisk dla zwierząt w stanie Michigan.

Według American Veterinary Medical Association, parwowiroza psów jest wysoce zaraźliwa i wpływa na przewód pokarmowy, przy czym najbardziej zagrożone są nieszczepione psy i szczenięta w wieku poniżej 4 miesięcy. Według Baker Institute for Animal Health choroba pojawiła się po raz pierwszy wśród psów w Europie około 1976 roku, ale stała się rzadsza dzięki opracowaniu skutecznych szczepionek.

"Trzymajcie swoje psy w domach"

Nic nie wskazuje na to, aby choroba była bardziej zaraźliwa wśród konkretnych ras psów. Wiele przypadków zidentyfikowano w północnym i środkowym Michigan, w tym w Vanderbilt i mieście Gaylor.

Władze stanowe zaapelowały do właścicieli czworonogów, aby trzymali je w domu i z dala od innych psów do czasu, aż pojawią się bardziej konkretne informacje na temat tajemniczego wirusa.

RadioZET.pl/ USA Today/ NBC News