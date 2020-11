Norm Crosby zmarł w sobotę w Los Angeles. Jak poinformowała w rozmowie z "The New York Times" siostrzenica komika, Crosby zmarł na atak serca.

Norm Crosby nie żyje - kim był?

Norm Crosby był znany z celowego i zabawnego używania niewłaściwych słów, brzmiących jednak podobnie do właściwych, czyli tzw. malapropizmów, podczas swoich występów. Mówił np. "ludzie powinni mieć apatię (zamiast empatię) do drugiej osoby", czy "mówię z mojego diagramu” i „piję kawę bez głowy”.

W 1974 Crosby był współgospodarzem kanadyjskiego programu komediowego "Everything Goes". W latach 1974 - 1984 występował w programie znanego gwiazdora Hollywood Deana Martina. Od 1978 do 1981 r. Crosby był gospodarzem swojego programu "Norm Crosby Comedy Shop", w którym prezentowali się liczni znani później artyści estradowi.

RadioZET.pl/PAP