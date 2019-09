Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Śmierć studenta w płatnych akademikach Uniwersytetu Cantenbury szokuje dziś całą Nową Zelandię. Minister edukacji Chris Hipkins domaga się wyjaśnień ze strony uczelni, a zwłaszcza prowadzących dom studencki „Sonoda”, w którym doszło do makabrycznego odkrycia. Doniesienie wyszło ze strony studentów z innych pokojów, których zaniepokoił zapach zwłok.

Wicekanclerz uniwersytetu, profesor Cheryl de la Rey, zleciła uczelniane dochodzenie w tej sprawie. Przekazała rodzinie zmarłego studenta kondolencje. Nie jest w stanie pojąć, jak w prestiżowym kampusie mogło dojść do takiej tragedii, a zwłaszcza do jej niewykrycia. Przekazała, że akademik Sonoda zatrudnia dwóch asystentów i kierownika dyżurnego do obsługi żaków.

Pomieszczenia i łazienki są sprzątane dwa razy w tygodniu. profesor uczelni, dla Stuff.co.nz

Studenci przyznają anonimowo, że uczelnia nie panuje nad sytuacjami kryzysowymi.

Gdyby ktoś przeżywał kryzys, w akademikach nikt nie miałby pojęcia. Moglibyśmy zniknąć na tygodnie i pozostałoby to niezauważone. student uczelni, Stuff.com.nz

Serwis przypomina, że pobyt z akademikach Sonoda (podwyższony standard) to roczny koszt rzędu 16 400 dolarów australijskich. Sprawę śmierci studenta prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

Policja w dalszym ciągu prowadzi zapytania dotyczące tego, co się stało, aby pomóc koronerowi, który ostatecznie rozstrzygnie sprawę śmierci. sierżant Craig Johnson, nowozelandzka policja

