Atak na meczety w Nowej Zelandii. Nie żyje 40 osób, kilkadziesiąt zostało rannych [AKTUALIZACJA]

W piątek w godzinach porannych uzbrojony mężczyzna wtargnął do meczetu Masjid Al Noor przy Deans Avenue w mieście Christchurch (Wyspa Południowa) i zaczął strzelać do zgromadzonych tam ludzi - podały lokalne media. Reuters informuje, że liczba ofiar znacząco zwiększyła się, gdy do akcji wkroczyła policja, która próbowała zneutralizować sprawcę. Doszło do silnej wymiany ognia, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Do drugiego ataku doszło natomiast w świątyni Masjid przy Linwood Avenue, także na przedmieściach Christchurch. - To najczarniejszy dzień Nowej Zelandii - powiedziała premier Jacinda Ardern, która podała także aktualne dane, dotyczące ofiar i poszkodowanych - na tę chwilę zginęło 40 osób

Nowozelandzka policja poinformowała, że w związku z atakami aresztowano cztery osoby. Wśród zatrzymanych jest jedna kobieta. Na miejscu, gdzie doszło do strzelaniny, znaleziono "materiały wybuchowe domowej produkcji" - informuje agencja AFP.

Ataki na meczety w Nowej Zelandii

Policja nie wyklucza, że ataki zostały przeprowadzone przez kilka osób pozostających w zmowie. Oznacza to, że zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego wciąż istnieje. Nie wiadomo, czy przez zamachowców nie są planowane jakieś inne akty terroru. Władze policyjne zaapelowały do obywateli Nowej Zelandii, by unikali odwiedzania miejsc kultu muzułmańskiego w całym kraju.

Przestrzeń powietrzna nad Christchurch pozostaje zamknięta do odwołania, ponieważ wciąż utrzymuje się zagrożenie atakami - poinformowała rzeczniczka urzędu ds. lotnictwa cywilnego Pania Shingleton. Jej wypowiedź cytuje portal informacyjny "Stuff".

Służby zaapelowały do mieszkańców Christchurch, aby trzymali się jak najdalej od tej części miasta, gdzie znajduje się Hagley Park ze zlokalizowanym tam meczetem i by pozostali w swych domach. Pozamykano szkoły, a szpitale przyjmuję jedynie pacjentów wymagających najpilniejszej opieki.

