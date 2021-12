Przyjął 10 dawek szczepionki jednego dnia. Miał na tym zarabiać. "Niebywale samolubne"

Historię z Nowej Zelandii opisał tamtejszy portal "Stuff". Mężczyzna odwiedził różne punkty szczepień przeciw COVID-19 i przyjął 10 dawek preparatu. Według ustaleń tamtejszych mediów miał rzekomo otrzymywać za to pieniądze, gdyż w kolejnych miejscach posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi.

Nowa Zelandia. Przyjął 10 dawek szczepionki przeciw COVID-19 jednego dnia

- Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni zaistniałą sytuacją i współpracujemy z odpowiednimi instytucjami - przekazała w rozmowie z serwisem Astrid Koornneef, która z ramienia Ministerstwa Zdrowia koordynuje rządowy program szczepień przeciw COVID-19.

Sprawę skomentowała również w rozmowie z dziennikiem "New Zealand Herald" Helen Petousis-Harris. Zdaniem ekspertki ds. wakcynologii zachowanie mężczyzny było "niebywale samolubne", z uwagi na chęć zarobku kosztem zmarnowanych dawek, które mogłyby uratować zdrowie lub życie innych pacjentów.

Ekspertka podkreśliła, że choć życie oszusta nie jest zagrożone przez przyjęcie aż tylu dawek szczepionki, to następnego dnia może on mieć silniejsze bóle głowy czy objawy gorączki.

- Wiemy, że ludzie przypadkowo otrzymywali wszystkie pięć dawek znajdujących się w fiolce, zamiast rozcieńczonego preparatu, wiemy, co działo się za oceanem i wiemy także, że w przypadku innych szczepionek również dochodziło do pomyłek i nie powodowało to długotrwałych problemów - powiedziała, cytowana przez "NZH".

RadioZET.pl/nezheral.co.nz/stuff.co.nz/Gazeta.pl