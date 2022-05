Nowa śmiercionośna broń w Ukrainie. "Ten duet unicestwia"

Ukraińska armia otrzymała nową broń. To haubica 155mm FH70 przesłana przez Włochy. - Potężny głos, nowy partner w duecie, słynny solista i crescendo - tymi słowami ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej opisało nową armatę, która rozpoczęła służbę w ich armii. Ukraina ma też otrzymać systemy rakietowe HIMARS i MLRS.

Najwięcej strat w wojnie w Ukrainie obu stronom zadaję artyleria. Dlatego wśród wielu próśb administracji ukraińskiej zawsze artyleria jest wymienia jako najpilniejsza potrzeba dla armii. Według zdjęć opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Ukrainy na front dotarł nowy sprzęt z Włoch.

"Do potężnego głosu M777 na Ukrainie dołączył nowy partner - haubice FH-70 kal. 155 mm. Ten duet unicestwia rosyjskich okupantów. Aby osiągnąć crescendo w tym »repertuarze muzycznym«, potrzebujemy słynnego solisty naszych czasów – MLRS" - przeczytać możemy na Twitterze ukraińskiego MON-u. Haubica FH-70 155 mm to działo polowe o zasięgu sięgającym nawet 25-30 km. 155 mm haubica ultralekka M777 zaś to sprzęt amerykański, również dalekiego zasięgu.

Wcześniej wojska ukraińskie chwaliły się otrzymanymi armatami z Francji. System CAESAR składa się m.in. z działa kalibru 155 mm L52 zamontowanego na podwoziu ciężarówki. Może strzelać szeroką gamą amunicji m.in. standardową odłamkowo-burzącą, przeciwpancerną BONUS czy nowymi kierowanymi pociskami KATANA 155 mm.

Nowe systemy rakietowe

Dziennikarka CNN dotarła do informacji, że administracja prezydenta Joe Bidena pozytywnie przychyliła się do prośby Ukrainy, o przekazanie zaawansowanych systemów rakietowych MLRS.

"Administrator Bidena przygotowuje się do wysłania na Ukrainę zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu – znanych jako MLRS i HIMARS. Są one obecnie najpilniejszą prośbą ze strony ukraińskich urzędników. Zatwierdzenie może zostać ogłoszone już w przyszłym tygodniu" - pisze na Twitterze Natasha Bertran.

