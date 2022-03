Doradca Zełenskiego ujawnił nową taktykę Putina. Pojawiła się „w ciągu minionej doby”

- Rosja zaczęła unikać stosowania lotnictwa załogowego – ujawnił Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wojska rosyjskie przeszły teraz do stosowania dronów do działań zwiadowczych.

Wojna w Ukrainie przynosi ogromne straty siłom rosyjskim. Przez miesiąc Rosja straciła ponad 500 czołgów i ponad 100 samolotów. Bilans Ukrainy nie jest do końca znany, z wyliczeń „Forbesa” wynika, że broniący się kraj ma obecnie więcej czołgów, niż miał na początku wojny. Przejmuje bowiem i wciela do własnych sił zdobyte pojazdy wroga.

W związku z brakiem postępów na froncie Putin przechodzi do „Planu B”. Ograniczenie lotów tradycyjnego lotnictwa, do jakiego według Ukrainy doszło w ciągu ostatniej doby, może być tego wynikiem.

Nowa taktyka Rosji. „Unika stosowania lotnictwa załogowego”

- Przeciwnik próbował przeprowadzać ataki lotnicze i rakietowe na terytorium Ukrainy. Jednak ich intensywność jest o wiele mniejsza niż w poprzednich dniach. W ciągu doby praktycznie unikał on stosowania lotnictwa załogowego i przeszedł do stosowania aparatów bezzałogowych do prowadzenia zwiadu – stwierdził Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy.

Kilka z nich zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą – dodał Arestowycz. Doradca Wołodymyra Zełenskiego poinformował ponadto, że działania obu stron wojny ograniczają się obecnie do zadań taktycznych. Zastrzegł, że Ukraina osiąga przewagę, odbijając z rosyjskich rąk kolejne miejscowości i odpychając siły inwazyjne od Kijowa.

Arestowycz podkreślił, że Mariupol i Czernihów kontynuują „bohaterską obronę”, a w Sławutyczu Obrona Terytorialna odparła podjętą przez Rosjan pierwszą próbę szturmu na miasto.

RadioZET.pl/PAP

