Nowa wersja wariantu Omikron. "BA.2 może być w pewnym stopniu bardziej zakaźny"

O odkryciu nowej odmiany wariantu Omikron brytyjscy naukowcy informowali na początku grudnia. Od obecnie dominującej mutacji różni się brakiem jednej ze zmian genetycznych, co powoduje, że jest ona trudniejsza do zidentyfikowania przy pomocy testów typu PCR i konieczne jest do tego pełne sekwencjonowanie genomu.

Nowa wersja Omikronu pod obserwacją

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego poinformowała, że do 10 stycznia br. w wyniku sekwencjonowania genomu zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii zaledwie 53 przypadki tej odmiany Omikronu. Wariant pod obserwacją to kategoria poniżej wariantu niepokojącego.

UKHSA poinformowała, że prowadzi dalsze analizy, ale wstępne badania z Danii, gdzie nowa wersja szybko się przyjęła i obecnie stanowi około połowę przypadków Omikronu, nie wykazują różnicy w hospitalizacji między "oryginalnym" Omikronem BA.1 a BA.2. Według duńskich władz medycznych w przypadku obu wersji Omikronu szczepionki w podobnym stopniu zapobiegają ciężkiemu przebiegowi. Nie jest jednak jasne, czy BA.2 może być jeszcze bardziej zakaźny. Potrzeba więcej danych, aby to sprawdzić.

Taką hipotezę już w grudniu wysuwali brytyjscy naukowcy, a teraz niektórzy z nich to podtrzymują. "Konsekwentny wzrost w wielu krajach jest dowodem na to, że BA.2 może być w pewnym stopniu bardziej zakaźny niż BA.1" - napisał w piątek na Twitterze Tom Peacock, wirusolog z Imperial College London. Zastrzegł jednak, że ze względu na małą ilość danych są to na razie głównie domysły niż dowody.

RadioZET.pl/PAP