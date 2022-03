Wojska Putina opuściły Czarnobyl i Hostomel. Wcześniej próbowały desantu na Kijów

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. W pierwszych dniach wojny żołnierzom Putina udało się przejąć kontrolę nad terenem byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu i lotniska w Hostomlu. Anonimowy przedstawiciel Departamentu Obrony USA, cytowany przez agencję AFP, przekazał najnowsze informacje o pozycjach Rosjan na północ od Kijowa.

Pentagon zauważył, że odwrót rosyjskich sił z pozycji na północ od Kijowa, w tym lotniska Antonowa w Hostomlu, jest przyznaniem się do fiaska operacji zajęcia stolicy Ukrainy. Oficjel dodał, że ukraińskie wojska prowadzą ataki na wycofujące się na Białoruś oddziały rosyjskie. Lotnisko w Hostomlu było jednym z pierwszych celów rosyjskiej ofensywy na Kijów, kilkukrotnie przeprowadzano tam próby desantu.

Pentagon: Rosjanie opuścili Czarnobyl

Odnosząc się do opuszczanej przez Rosjan Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, urzędnik stwierdził, że USA są "zaniepokojone brakiem zrozumienia lub stosowania się do jakichkolwiek protokołów bezpieczeństwa". Według Pentagonu wojska wycofywane spod Kijowa prawdopodobnie trafią do Donbasu, który stał się głównym priorytetem dla Rosjan, choć jak dotąd nie zaobserwowano tam, by na front dotarły większe posiłki.

- Co się tyczy rzeczywistych postępów (w Donbasie - red.), Rosjanie są sfrustrowani i nie odnieśli sukcesów - powiedział przedstawiciel Departamentu Obrony USA. Ocenił, że Rosja może przygotowywać się do dłuższego konfliktu w regionie. Oficjel stwierdził, że Rosja zaostrzyła w ostatnim czasie swoją kampanię bombardowań lotniczych, przeprowadzając ponad 300 lotów dziennie. Celami bombardowań był m.in. Kijów.

Energoatom, ukraiński operator elektrowni jądrowych, podał w czwartek, że większość rosyjskich wojsk wycofała się z pozycji wokół Czarnobyla. Mieli ruszyć w stronę granicy z Białorusią. W obszarze byłej elektrowni, gdzie w 1986 r. doszło do katastrofy nuklearnej, pozostała jednak niewielka część oddziałów wojsk Putina.

