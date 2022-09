Wiadomo, kto był na pokładzie samolotu, który rozbił się na Bałtyku. To Niemcy, członkowie rodziny właściciela maszyny, który prowadził niewielkie przedsiębiorstwo lotnicze. Nie ma dla nich nadziei - przekazał niemiecki "Bild". Zdaniem eksperta przyczyną katastrofy mogła być dekompresja na pokładzie.

Cessna 551 z czterema osobami na pokładzie rozbiła się w niedzielę po południu na Bałtyku. Prywatny samolot spadł ok. 4 mil na północny zachód od Windawy (Łotwa) - poinformował portal Delfi. - Po 20 minutach na miejsce katastrofy przybył statek straży przybrzeżnej, który będzie kontynuować poszukiwania. Zaangażowane są też helikoptery ze Szwecji i Litwy - przekazał Peteris Subbota ze Straży Przybrzeżnej Marynarki Wojennej Łotwy.

Wcześniej centrum ratownictwa Szwedzkiej Administracji Morskiej podało, że prywatny samolot Cessna 551 z czterema osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę po południu na Morzu Bałtyckim w pobliżu wybrzeża Łotwy.

Według gazety "Dagens Nyheter" lecący z Hiszpanii samolot miał wylądować w Kilonii w północnych Niemczech, ale nieoczekiwanie kontynuował lot na dużej wysokości nad Bałtykiem. Interweniowały niemieckie i duńskie myśliwce, których piloci nie zaobserwowali nikogo w kokpicie Cessny. Z samolotem nie było także kontaktu radiowego.

Katastrofa samolotu u wybrzeży Łotwy. Wiadomo, kto nim leciał

- Nie ma nadziei, aby ktoś przeżył w wypadku prywatnego samolotu na Bałtyku - ocenił Johan Ahlin ze Szwedzkiej Administracji Morskiej. Wcześniej centrum ratownictwa tej instytucji poinformowało o znalezieniu przez Straż Przybrzeżną fragmentów samolotu oraz plam ropy.

Jak podały źródła łotewskie, samolot był zarejestrowany w Austrii. Niemiecki "Bild" poinformował, że na pokładzie oprócz pilota była kobieta, mężczyzna oraz dziecko. Wśród ofiar jest 72-letni właściciel firmy lotniczej, jego 68-letnia żona, ich 26-letnia córka oraz prawdopodobnie niespokrewniony z nimi 27-letni pasażer - poinformował hiszpański dziennik "El Pais".

Według "Bilda" w trakcie lotu nastąpił problem z ciśnieniem w kokpicie. Łotewski portal Delfi podał, że pilot zgłosił problem z ciśnieniem tuż po starcie. Kontakt z nim stracono po opuszczeniu przez samolot przestrzeni nad Półwyspem Iberyjskim.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa w lotnictwie z Nordic Safety Analysis Group Hans Kjall tłumaczył w skandynawskich i niemieckich mediach, że na pokładzie samolotu mogło dojść do dekompresji, co spowodowało, że pasażerowie i pilot stracili przytomność. - Z jakiegoś powodu hermetyczna kabina stała się nieszczelna - powiedział.

Według niego pilot mógł nie zdążyć wyłączyć autopilota, by wystarczająco szybko zejść na niższą wysokość. - Na takiej wysokości przelotowej, która nawet w przypadku tak niewielkiego samolotu oscyluje w okolicy 10 tysięcy metrów, jest bardzo niewiele tlenu. Tracisz przytomność w 30 sekund - cytuje jego słowa tvn24.pl.

RadioZET.pl/PAP/"Bild"/"El Pais"/tvn24.pl