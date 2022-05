Nowe fakty ws. zabójstwa Polki w Londynie. "Próbował odciąć jej głowę"

Do zabójstwa 21-letniej Polki doszło w zeszłym tygodniu, krótko po północy z poniedziałku na wtorek w niewielkiej alejce w dzielnicy Ealing w zachodnim Londynie. Ania J., która została wielokrotnie ugodzona nożem, zmarła na miejscu zdarzenia.

Ania J. zamordowana w Londynie. Oskarżony "próbował odciąć jej głowę"

29-letni Dennis A. został zatrzymany na dworcu autobusowym, gdy czekał na autobus do Newport w południowo-wschodniej Walii, gdzie na stałe mieszka. Po jego aresztowaniu policja informowała, że ofiara i sprawca najprawdopodobniej się znali.

Jak podaje brytyjski dziennik "The Independent", oskarżony zaatakował Polkę dużym kuchennym nożem i próbował jej odciąć głowę. Motywem zabójstwa były sprawy osobiste, bo obydwoje byli przez krótki czas w związku. Polka poznała 29-latka na jednym z portali randkowych krótko po tym, jak przyjechała na studia do Wielkiej Brytanii. Ich relacja zakończyła się, gdy dziewczyna zaczęła studia na University of West London oraz pracę na część etatu w jednej z restauracji w Ealing.

Poniedziałkowe przesłuchanie przed Centralnym Sądem Karnym Anglii i Walii miało charakter wstępny. Oskarżony poprzez łącze wideo potwierdził tylko swoją tożsamość. Następna rozprawa, podczas której zostanie zapytany, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów, została wyznaczona na 8 sierpnia, zaś właściwy proces rozpocznie się 15 maja przyszłego roku.

RadioZET.pl/PAP