Putin czuje się zwodzony? "Nie wiadomo, jak może zareagować"

Mamy informacje wskazujące na to, że Putin czuje się zwodzony przez doradców na temat przebiegu wojny na Ukrainie - przekazała dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield. Dodała, że rosyjski przywódca nie otrzymuje prawdziwych informacji o sytuacji wojennej, ani skutków sankcji na rosyjską gospodarkę.

Mamy informacje, że Władimir Putin czuł, że rosyjskie wojsko go zwodziło, czego skutkiem są trwające napięcia między nim i wojskowym dowództwem" - powiedziała Bedingfield podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Potwierdziła tym samym wcześniejsze doniesienia mediów o tym, że według oceny wywiadu USA rosyjski przywódca nie otrzymuje prawdziwych informacji "o tym, jak źle sprawują się rosyjskie wojska" w Ukrainie, bo jego doradcy boją się powiedzieć mu prawdę. Bedinfield odmówiła podania szczegółów dotyczących źródła tych informacji.

Z oceną amerykańskich służb zgodził się w środę również rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak powiedział, jest to niepokojąca sytuacja, która może mieć skutki m.in. dla przebiegu rozmów pokojowych.

- Jeśli on nie jest w pełni poinformowany o tym, jak źle mu idzie, to jak jego negocjatorzy mogą wyjść z porozumieniem, które ma szanse przetrwać? - pytał Kirby. - Inna sprawa to taka, że nie wiadomo, jak taki przywódca może zareagować, otrzymując złe wiadomości - dodał.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo