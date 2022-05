Nowe informacje o uderzeniu w okręt Admirał Makarow. "Nie możemy potwierdzić"

Okręt Admirał Makarow, nazywany militarnym "dzieckiem Putina" miał zostać w piątek trafiony pociskiem przeciwokrętowym. Jednostka stanęła w płomieniach.

Do sprawy ostrożnie odnieśli się jednak amerykańscy wojskowi. - Widzieliśmy te doniesienia, w mediach społecznościowych była mowa o rosyjskiej frygacie. Przyglądaliśmy się temu cały dzień, ale nie mamy żadnych informacji, by potwierdzić te doniesienia - powiedział rzecznik Pentagonu Kirby podczas briefingu prasowego.

Nowe informacje o uderzeniu w okręt Admirał Makarow. Pentagon komentuje

Wcześniej informacje o trafieniu w rosyjską fregatę podał m.in. ukraiński parlamentarzysta Ołeksij Honczarenko. Okręt miał płonąć na morzu, nieopodal Wyspy Węży. Ukraińskie media informowały, że okręt został prawdopodobnie trafiony ukraińskim pociskiem manewrującym R-360 Neptun.

Komentując doniesienia o tym, że informacje wywiadowcze USA były kluczowe dla zatopienia krążownika Moskwa, Kirby zaznaczył, że Ukraina otrzymuje informacje wywiadowcze z wielu źródeł i sama posiada doskonałe zdolności w tej kwestii.

- My dostarczamy im to, co uważamy za istotne i aktualne informacje na temat rosyjskich jednostek, które pozwalają im na dostosowanie i wykonywanie działań w samoobronie [...] To słuszne, legalne i ograniczone - powiedział Kirby.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński

